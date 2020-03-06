أمر ملكي: إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتكليف “الجدعان” بالقيام بعمله

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة)، أمرين ملكيين بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي.
وشمل الأمر الملكي، تكليف وزير المالية محمد الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى عمله الحالي في وزارة المالية، وهذا نصه:
” بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.
كما أمر الملك سلمان بتعيين محمد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وهذا نص الأمر الملكي:
“نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه