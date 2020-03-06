“الزياني”: تصوير العمالة في المطاعم والمقاهي دون استئذان مخالفة للذوق العام.. وهذه عقوبتها

قال المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني إن تصوير العمالة داخل المطاعم والمقاهي دون استئذان يعد مخالفاً للائحة الذوق العام.
وأوضح الزياني بحسب “العربية”، أن التصوير دون إذن يعتبر مخالفاً للائحة الذوق العام، وبإمكان العامل أو المتضرر من التصوير مقاضاة المصور، أو طلب مسح الصور أو الفيديو من هاتف المصور.
يُذكر أن لائحة مخالفات الذوق العام تنص على أن تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، مخالفة يعاقب صاحبها في المرة الأولى بدفع 1000 ريال، وفي المرة الثانية بـ 2000 ريال.