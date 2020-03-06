شاهد.. رد فعل البلطان ومدرب الشباب بعد إضاعة “الحمدان” ركلة جزاء أمام العدالة

رصدت عدسات القناة الرياضية السعودية رد فعل رئيس نادي الشباب خالد البلطان ومدرب الفريق الإسباني لويس غارسيا بلازا، بعد إضاعة عبدالله الحمدان لركلة جزاء احتسبت للشباب في مباراته أمام العدالة أمس (الخميس).
وأبدى البلطان استياءه وحزنه الشديد لعدم تسديد ركلة الجزاء والتي كانت ستعزز تقدم الشباب بثلاثية، فيما ظهر المدرب الإسباني غاضباً بشدة وقام بركل صندوق المياه بقدمه.
يذكر أن المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، انتهت بفوز الشباب برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة في المركز الأخير. وفق “أخبار 24”.
🎥ردة فعل خالد البلطان رئيس نادي #الشباب بعد ضياع ركلة الجزاء.#الشباب_العداله pic.twitter.com/ugqBLe6COD
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2020