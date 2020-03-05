أظهرت لقطات فيديو اليوم (الخميس)، لحظة القبض على تشكيل عصابي امتهن تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة.
وأبان الفيديو الذي نشره الإعلامي سامي الشيباني عبر “السناب الأمني”، مراحل عملية التزوير داخل منزل مجهز بمعدات متكاملة للعملية والذي يعتبر مصنعاً لتزوير جميع الوثائق الرسمية.
يُذكر أن شرطة الرياض أعلنت عن القبض على 7 وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، كانوا يديرون المصنع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.