قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واجب العزاء والمواساة في الرقيب الحسين العسيري، خلال زيارة قام بها لمقر العزاء لذويه.
وظهر السديس في مقطع فيديو التقطه أحد الحاضرين للعزاء، يروي جانباً من حياة العسيري الذي توفي يوم (الأربعاء) الماضي، لافتاً إلى أنه عمل معه قرابة الـ25 عاماً ولم يرَ منه إلا العمل الصالح وحب الأئمة والعلماء له.
وقال السديس، “ما يدري الواحد يعزي ولا يهنئ على هذه الخاتمة الحسنة التي قضاها في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن وأمن الحرمين الشريفين، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم، ونعزي أنفسنا فيه”.
وفق “أخبار 24”.