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أخبار محلية > “رئاسة الحرمين”: إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر لمنع انتشار العدوى
05/03/2020   10:43 م

“رئاسة الحرمين”: إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر لمنع انتشار العدوى

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أوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – اليوم (الخميس) – الإجراءات الاحترازية المتبعة في الحرمين الشريفين خلال فترة تعليق العمرة.

الإجراءات الصحية الاحترازية في المسجد الحرام:

– إغلاق المسجد الحرام بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة واحدة، وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة واحدة.

– إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة.

– إغلاق المسعى بين الصفا والمروة.

– ستكون الصلاة داخل المسجد الحرام فقط.

– شمول قرار تعليق العمرة مؤقتاً لجميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة.

– عدم السماح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

– عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات.

– إغلاق مشارب ماء زمزم.

الإجراءات الصحية الاحترازية في المسجد النبوي الشريف:

– إغلاق المسجد النبوي الشريف بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة واحدة، وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة واحدة.

– إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف.

– إغلاق الروضة الشريفة.

– غلق مقبرة البقيع.

وأكد المصدر المسؤول أن هذه الإجراءات الاحترازية موصى بها من قبل الجهات المختصة، وتساهم في الحفاظ على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسمح بتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في غير أوقات الصلاة. وفق “أخبار 24”.

“رئاسة الحرمين”: إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر لمنع انتشار العدوى

أخبار محلية
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