أوضحت مصادر أن عملية إخلاء صحن المطاف بالحرم المكي من المعتمرين والزوار، يأتي ضمن عملية التعقيم والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا الجديد”، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة.
وأضافت بحسب “الإخبارية” أن هذه الحالة النادرة تأتي بعد قرار وزير الداخلية بتعليق العمرة للمقيمين والمواطنين، مشيرة إلى أن المصلين يؤدون الفروض في ساحات الحرم والأدوار العليا بكل طمأنينة.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مشروعاً تجريبياً لتعقيم مماسك (درابزين) السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، والذي يُمَكّن من القضاء على الجراثيم المستحدثة على السلالم بنسبة تصل إلى 94%.
وأوضحت الرئاسة أن المشروع سيعمم على كافة أجزاء الحرم، وينفذ عبر جهاز مبتكر للتعقيم وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (UV LED)، ويعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية دون الحاجة إلى عمل توصيلات كهربائية.
وأضافت أن الجهاز يقضي على جزئيات الحمض الوراثي (DNA) للجراثيم، مشيرة إلى أن الإشعاعات الصادرة من الجهاز ليس لها تأثير ضار على الإنسان، ويعمل الجهاز على التعقيم طوال حركة السلم، وأن نتائج تجربة العينات أكدت تقليص عدد المستعمرات البكتيرية من (160) مستعمرة إلى (10) مستعمرات بكتيرية.