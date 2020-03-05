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أخبار محلية > الشيخ سعد الشثري يُعلق على قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي
05/03/2020   10:40 م

الشيخ سعد الشثري يُعلق على قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف، ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار كورونا متوافق مع المقصد الشرعي.

وقال الشثري في لقاء ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: “إن الوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بالتعليمات وعدم التهاون في تطبيقها، ونبشر المتجاوبين معها بأن الأجر والثواب قد كتب لهم إن شاء الله كاملاً”.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قررت إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، إضافة إلى إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

الشيخ سعد الشثري يُعلق على قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي

أخبار محلية
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