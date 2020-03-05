“الثقافة” تُعلن عن تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية

أعلنت وزارة الثقافة اليوم (الخميس) تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية تتعلق بفيروس “كورونا المستجد”.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة وزير الصحة، والتي أوصت بتأجيل الفعالية لما يترتب عليها من مخاطر صحية، مؤكدة أن التأجيل احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.
يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل المقبل .وفق “أخبار 24”.