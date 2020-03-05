هل هناك ضرورة لتعليق الدراسة أسوة بالعمرة مؤقتاً؟ متحدث الصحة يجيب

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك مركزا عالميا لطب الحشود يعمل تحت إشراف لجنة متابعة “كورونا” يقيم مخاطر الفيروس، وما يجب اتخاذه بشأنه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الخميس) للكشف عن آخر مستجدات حالات الإصابة في المملكة، رداً على سؤال حول مدى أهمية تعليق الدراسة أسوة بالعمرة وإعطاء أولوية للأمر خوفاً من تفشي الوباء.
وقال العبدالعالي، إن هناك مركزا عالميا لطب الحشود يعمل على أعلى مستوى ونثق في مستوياته، وتبعاً للمخاطر والمطلوب قياسه عالمياً ومحلياً يتم اتخاذ القرارات المناسبة. وفق “أخبار 24”.