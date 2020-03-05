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05/03/2020   10:35 م

اكتشاف ثالث حالة لفايروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس اكتشاف حالة إيجابية لفايروس كورونا المستجد داخل مصر لمواطن مصري عائد من الخارج لتكون بذلك ثالث حالة مسجلة في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاماً عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا “ترانزيت”، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أية أعراض.

وأضاف أنه بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، ليتوجه إلى المستشفى وبعد إجراء التحاليل المعملية له جاءت إيجابية اليوم، مشيرًا إلى أنه يجري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفق “أخبار 24”.

وأشار “مجاهد” إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية مؤكداً أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة لهم.

اكتشاف ثالث حالة لفايروس كورونا في مصر

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