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أخبار محلية > بالأسماء.. “الصحة” تدعو المرشحين على وظائف “طبيب أسنان” للمطابقة
05/03/2020   10:35 م

بالأسماء.. “الصحة” تدعو المرشحين على وظائف “طبيب أسنان” للمطابقة

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أعلنت وزارة الصحة – اليوم (الخميس) – عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظيفة (طبيب مقيم – تخصص أسنان).

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات لمطابقة بياناتهم.

وأفادت بأن عملية المطابقة ستبدأ من يوم الثلاثاء 10 مارس 2020، وحتى يوم الخميس 19 مارس 2020.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى اصطحاب الهوية الوطنية ونسخة منها، ووثيقة التخرج ونسخة منها، والمعادلة للحاصلين على المؤهلات من الخارج، وشهادة الامتياز، وشهادة التصنيف، وبطاقة تسجيل مهني سارية، وبيان بالخبرات. وفق “أخبار 24”.

للاطلاع على أسماء المرشحين

للاطلاع على أسماء المرشحات

بالأسماء.. “الصحة” تدعو المرشحين على وظائف “طبيب أسنان” للمطابقة

أخبار محلية
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