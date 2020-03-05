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أخبار محلية > منها منافذ بيع القهوة والشاي واللحوم والكماليات.. “الراجحي” يصدر قرارًا بتوطين 9 أنشطة
05/03/2020   5:48 م

منها منافذ بيع القهوة والشاي واللحوم والكماليات.. “الراجحي” يصدر قرارًا بتوطين 9 أنشطة

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارًا من 01 / 01 / 1442 هـ؛ 20 / 8 / 2020 م.

ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور و الزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع الوزارة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت على أن القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ، وعدم الإخلال بشروطه .

منها منافذ بيع القهوة والشاي واللحوم والكماليات.. “الراجحي” يصدر قرارًا بتوطين 9 أنشطة

أخبار محلية
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