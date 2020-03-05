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أخبار محلية > بالفيديو.. بلجيكي عقب حصوله على الإقامة المميزة: الشعور بالأمان دفعني للاستقرار بالمملكة والتخطيط لمستقبل أسرتي
05/03/2020   5:47 م

بالفيديو.. بلجيكي عقب حصوله على الإقامة المميزة: الشعور بالأمان دفعني للاستقرار بالمملكة والتخطيط لمستقبل أسرتي

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أكد‎ ‎المستشار القانوني، ‏حمدان بيير “بلجيكي الجنسية”‏‎، الذي يعمل في ‏إحدى الشركات القانونية بالمملكة منذ 8 سنوات، أنه يشعر بالاستقرار هو وعائلته، بعد حصوله ‏على الإقامة المميزة، .‏

وكشف في مقطع فيديو، أنه يمكنه العيش في المملكة حتى بعد ‏تقاعده، وكذلك عائلته حتى بعد وفاته، مشيدًا‏ بسهولة إجراءات الحصول على الإقامة المميزة، والتي لم ‏تستغرق وقتا طويلا، بينما كان يعتقد أن الإجراءات قد تمتد ‏لثلاثة شهور.‏وفق “أخبار 24”.

وأضاف: ‏‎عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ‏ولكن الفارق الذي ‏لمسته هو الشعور بالأمان، ما دفعني ‏للاستقرار في المملكة، ‏والتخطيط لمستقبل أسرتي‎.‎

بالفيديو.. بلجيكي عقب حصوله على الإقامة المميزة: الشعور بالأمان دفعني للاستقرار بالمملكة والتخطيط لمستقبل أسرتي

أخبار محلية
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