بالفيديو.. بلجيكي عقب حصوله على الإقامة المميزة: الشعور بالأمان دفعني للاستقرار بالمملكة والتخطيط لمستقبل أسرتي

أكد المستشار القانوني، حمدان بيير “بلجيكي الجنسية”، الذي يعمل في إحدى الشركات القانونية بالمملكة منذ 8 سنوات، أنه يشعر بالاستقرار هو وعائلته، بعد حصوله على الإقامة المميزة، .
وكشف في مقطع فيديو، أنه يمكنه العيش في المملكة حتى بعد تقاعده، وكذلك عائلته حتى بعد وفاته، مشيدًا بسهولة إجراءات الحصول على الإقامة المميزة، والتي لم تستغرق وقتا طويلا، بينما كان يعتقد أن الإجراءات قد تمتد لثلاثة شهور.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ولكن الفارق الذي لمسته هو الشعور بالأمان، ما دفعني للاستقرار في المملكة، والتخطيط لمستقبل أسرتي.
بعد حصوله على #الإقامة_المميزة..
المستشار القانوني حمدان بيير من بلجيكا:
“عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ولكن الفارق الذي لمسته في الشعور بالأمان، دفعني للاستقرار في المملكة، والتخطيط لمستقبل أسرتي”. pic.twitter.com/WJWcwFbjgv
— الإقامة المميزة| Premium Residency (@SaudiPRCen) March 5, 2020