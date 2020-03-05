لمواجهة “كورونا”.. شركات سعودية وأخرى خليجية تخطط لعمل موظفيها عن بعد

أشارت نتيجة استطلاع، أجراه مركز “جلف تالنت” الخليجي المتخصص في الاستطلاعات الميدانية، إلى أن نحو 35% من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تخطط للطلب من موظفيها للعمل عن بعد في ظل تزايد تفشي “كورونا”.
وشمل الاستطلاع نحو 1600 شركة تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها، حيث أجابت 35% من الشركات أنها يمكن أن تطلب من موظفيها العمل من منازلهم، فيما أوضحت 54% من الشركات أنها ليس لديها خطط لعمل موظفيها من بعد، واستبعدت 11% من الشركات أن تكون لديها إمكانية السماح لموظفيها بالعمل عن بعد.
وبلغت نسبة الشركات العاملة في المملكة التي تخطط لعمل موظفيها عن بعد 30%، بينما شكلت الشركات العاملة بالبحرين أعلى نسبة بين الشركات التي تخطط لعمل موظفيها من بعد بنسبة 38%، وبلغت النسبة في قطر 37%، وسجلت سلطنة عمان أدنى نسبة بـ18%. وفق “أخبار 24”.