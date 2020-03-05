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أخبار محلية > مصدر بـ”الطيران المدني”: لا يوجد تصنيف يوضح المسافرين بغرض العمرة من غيرهم
05/03/2020   5:45 م

مصدر بـ”الطيران المدني”: لا يوجد تصنيف يوضح المسافرين بغرض العمرة من غيرهم

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ذكر مصدر في الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة ليس لديها تصنيف للمسافرين على الرحلات الجوية؛ يوضح المعتمرين من غيرهم.

وأوضح المصدر أن تصنيف المسافرين واحد في الهيئة، حيث يُصنف الجميع على جميع الجهات كمسافرين، لافتاً وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه لا يمكن للهيئة تحديد ‏إن كان المسافر معتمرا بحسب وجهته.‏

وأضاف أن تعليق أو إلغاء العمرة، وإلغاء ‏الرحلات أو تأجيلها خارج اختصاص الهيئة، حيث لا يوجد لدى ‏الهيئة مسافر معتمر.

من جهتها، أبانت شركات طيران أنها في ‏انتظار أن يصلها تعميم حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص ‏المسافرين على الرحلات المتجهة إلى مطاري جدة والطائف خلال فترة التعليق.

مصدر بـ”الطيران المدني”: لا يوجد تصنيف يوضح المسافرين بغرض العمرة من غيرهم

أخبار محلية
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