“الصحة” تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس “كورونا الجديد”

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بالمملكة، ليرتفع العدد إلى 5 حالات جميعهاً كان مصدر العدوى من إيران.
وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقاً.
وأبانت الوزارة أن النتائج المخبرية أكدت إصابة الزوجين بالفيروس، مبينة أن الزوج عند قدومه إلى المملكة لم يفصح عند المنفذ عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.
وأوضحت أن النتائج المخبرية كشفت عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر البحرين وكان مرافقاً في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقاً. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن الحالات جرى عزلها في المستشفى، ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، لافتة إلى أنه جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وشددت على ضرورة أن يقوم كل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس بتبليغها عبر مركز “الصحة 937″، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، مشيرة إلى أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.