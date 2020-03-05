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أخبار محلية > بعد 9 سنوات بين أروقة المحاكم .. إحالة قضية “صكوك الباحة” إلى الجزائية المتخصصة بالرياض
05/03/2020   5:41 م

بعد 9 سنوات بين أروقة المحاكم .. إحالة قضية “صكوك الباحة” إلى الجزائية المتخصصة بالرياض

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أحالت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أمس الأربعاء، القضية التي عرفت إعلامياً بـ”قضية صكوك الباحة المشبوهة”، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي تضم 26 متهما.

وجاءت إحالة ملف القضية المذكورة إلى جزائية الرياض المتخصصة، وفقا لـ”عكاظ”، كونها المحكمة المعنية بقضايا الرشوة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ وقضايا الفساد العام، واستناداً إلى قرار وزير العدل المحدد لجهة الاختصاص.

يذكر أن “قضية صكوك الباحة المشبوهة” جرى تداولها ونظرها على مدى 9 سنوات بين أروقة المحاكم الإدارية والجزائية والاستئناف، يواجه فيها 26 متهماً، بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقان ورجل أعمال وكتاب ضبط، تهماً باستخراج صكوك دون ضبوط، واستخدام هويات مواطنين في بيع وشراء وإثبات حجج استحكام دون علمهم.

بعد 9 سنوات بين أروقة المحاكم .. إحالة قضية “صكوك الباحة” إلى الجزائية المتخصصة بالرياض

أخبار محلية
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