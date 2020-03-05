العثور على طفلة اختفت ببريدة قبل 3 أيام.. وأمير القصيم يشيد بجهود رجال الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم من إعادة طفلة إلى ذويها بعد اختفائها من المنزل قبل ثلاثة أيام، فيما أشاد أمير المنطقة بالاحترافية والمهنية التي تعامل بها رجال الأمن حتى العثور على الطفلة.
وأوضحت مصادر أن الطفلة تدعى “جوهرة” وتبلغ من العمر 12 عاماً، مبينة وفقاً لصحيفة “اليوم” أنها كانت قد اختفت من أمام منزل ذويها في بريدة فجر الإثنين الماضي.
وكان ناشطون قد تداولوا عبر هاشتاق على موقع “تويتر” مقطع فيديو أشاروا فيه إلى أنه يظهر لحظة خروج الطفلة من المنزل.
وعبر أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بالمهنية والاحترافية التي تحلى بها رجال الأمن خلال عملية البحث عن الطفلة التي تواصلت ليلاً ونهاراً حتى تم العثور عليها وإعادتها سالمة إلى أهلها.
من جهته، أعرب والد الطفلة عن شكره وتقديره لكل من شارك في عملية البحث عن طفلته، وضمان عودتها إليهم بسلام.