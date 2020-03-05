“الصحة” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الإخصائيين غير الأطباء والصيادلة

أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الإخصائيين غير الأطباء والصيادلة، والمعلن عنها خلال الفترة من 15/ 12 /2019م، حتى 31/ 12 / 2019م.
وأضافت أن على المرشحين والمرشحات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (صيدلي – إخصائي)، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 / 3 / 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19 / 3 / 2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات توظيفهم.
ودعت المرشحين إلى اصطحاب أصل الهوية الوطنية، مع نسخة منها، ووثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية، وللاطلاع على باقي التفاصيل زيارة موقع الصحة الإلكتروني.