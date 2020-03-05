في أقل من 8 ساعات .. دوريات الأمن بعفيف تطيح بمطلوب لسرقته سيارة فجرا بالرياض

ذكرت مصادر أن الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف ضبطت مطلوبا بتهمة سرقة سيارة من حي النظيم بالرياض فجر اليوم الخميس، خلال نحو 8 ساعات من التعميم عليها.
وأفادت المصادر وفقا لـ “سبق” أن إحدى الدوريات الأمنية اشتبهت بسيارة كانت تسير دون لوحات بأحد شوارع المحافظة الفرعية وعند محاولة استيقافها لاذ سائقها بالفرار تجاه الرياض.
وأضافت أنه تم إبلاغ الفرق الأمنية بمحاولة الهروب، والتي بدورها أغلقت الطريق قبل خروجه من المدينة وتم ضبطه برفقة شخص آخر، حيث تبين أن السيارة معمم بسرقتها من حي النظيم فجر اليوم.
وأوضحت المصادر أنه تم التحفظ على المطلوب، وإحالته إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.