تدوير العمالة إحدى وسائل شركات الاستقدام الخليجية لمواجهة “كورونا”

أكدت شركات استقدام العمالة أن الاستقدام لم يتعطل أو يتأثر بالإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب “كورونا”، وأنها في حال حدث تعطل، فإن شركات القطاع لديها البدائل للحل، من بينها تدوير العمالة بين العملاء.
وأوضح رياض الرميزان رئيس المجلس التنفيذي لشركات الاستقدام بالمملكة، عدم صدور توجيهات بوقف استقدام العمالة حتى الآن، مؤكداً وفقا لـ”الاقتصادية”، أنه في حال صدوره فإن الشركات لديها احتياطي عمالة، وكذلك يمكن تدوير العمالة بين عميل وآخر.
وعن وقف بعض شركات النقل الجوي رحلاتها إلى عدد من الدول بسبب “كورونا”، أكد أن شركات الاستقدام لديها شركات نقل جوي بديلة، بالإضافة إلى أن الناقل الرئيسي وهو الخطوط السعودية لم تتوقف رحلاتها للدول المصدرة للعمالة، لافتاً إلى أن شركات الاستقدام وفرت فرقاً طبية في المنافذ لاستقبال العمالة الجديدة.
بدورهم أكد مستثمرون وعاملون في قطاع الاستقدام في الإمارات ومملكة البحرين، أن استقدام العمالة يسير في البلدين كالمعتاد، ولم يشهد أي تعطل في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب انتشار فيروس “كورونا”، مشيرين إلى ارتفاع الاحترازات الصحية في الدول المصدرة للعمالة.