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أخبار محلية > “ساما” تحث شركات التأمين على الاندماج لإيجاد كيانات تأمينية قوية تقدم خدمة مميزة للعملاء
05/03/2020   1:16 م

“ساما” تحث شركات التأمين على الاندماج لإيجاد كيانات تأمينية قوية تقدم خدمة مميزة للعملاء

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أكد مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي ‏السعودي “ساما”، عبدالله التويجري، أن المؤسسة تسعى إلى حث ‏قطاع التأمين على الاندماج من أجل إيجاد كيانات تأمينية كبيرة ‏وقوية، تحظى بمتانة مالية لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لعملاء التأمين.

‏ وأشار وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن اندماج شركتي ولاء للتأمين ‏التعاوني، و”متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك ‏العربي الوطني للتأمين التعاوني” سيعود بالنفع على الشركتين ‏من خلال خفض التكاليف وتحسين الكفاءة ورفع الحصة السوقية ‏وتقوية الملاءة المالية.‏

وتوقع التويجري أن يشهد قطاع التأمين في المستقبل القريب، ‏توقيع اتفاقيات لبحث جدوى عدد من الاندماجات‎.‎

“ساما” تحث شركات التأمين على الاندماج لإيجاد كيانات تأمينية قوية تقدم خدمة مميزة للعملاء

أخبار محلية
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