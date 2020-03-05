“ساما” تحث شركات التأمين على الاندماج لإيجاد كيانات تأمينية قوية تقدم خدمة مميزة للعملاء

أكد مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عبدالله التويجري، أن المؤسسة تسعى إلى حث قطاع التأمين على الاندماج من أجل إيجاد كيانات تأمينية كبيرة وقوية، تحظى بمتانة مالية لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لعملاء التأمين.
وأشار وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن اندماج شركتي ولاء للتأمين التعاوني، و”متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني” سيعود بالنفع على الشركتين من خلال خفض التكاليف وتحسين الكفاءة ورفع الحصة السوقية وتقوية الملاءة المالية.
وتوقع التويجري أن يشهد قطاع التأمين في المستقبل القريب، توقيع اتفاقيات لبحث جدوى عدد من الاندماجات.