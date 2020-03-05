“محكمة” تمنع موظفيها من إدخال الأطعمة والمشروبات وتتوعد المخالفين بإجراءات رادعة

ذكرت مصادر أن محكمة استئناف أصدرت تعميماً صارماً منعت بموجبه الموظفين والمراجعين من إدخال الأطعمة والمشروبات إلى داخل مقر المحكمة أثناء الدوام الرسمي.
وقالت المصادر إن التعميم موجه من رئاسة المحكمة إلى الحراسات الأمنية بالمقر، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه أشار إلى أن إدخال الموظفين المأكولات والمشروبات أمام المراجعين لا يليق بمكانة المحكمة، وأنه من غير المقبول أن تتحول الأقسام والدوائر والمكاتب فيها إلى صالات لتناول الأطعمة.
وأضافت أن التعميم تضمن أنه “في حال دخول أي فطور يتم إيقاف حامله وتفتيشه وعمل محضر كتابي يثبت الواقعة يذكر فيه اسم الشخص ومكان عمله ويرفع لرئاسة المحكمة لاتخاذ الإجراء الحاسم والرادع”.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت في وقت سابق تعميماً إلى المحاكم وكتابات العدل يمنع الجلسات الأرضية وإعداد المشروبات الساخنة داخل مكاتب الموظفين، وإزالة المقاعد الموجودة بالممرات، وتهيئة مواقع انتظار الرجال والنساء، إلى جانب عدد من التوجيهات الأخرى.