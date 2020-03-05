أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الخميس)، أكثر من 483 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة الباحثين عن عمل، وذلك عن شهر فبراير 2020.
وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 169.1 ألف مستفيد، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 150.9 ألف مستفيد، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين لشهر نوفمبر، بلغ نحو 5.4 ألف، منهم نحو 3 آلاف من الإناث ونحو 2.3 ألف من الذكور.
ويقدم “هدف”، برامج دعم تأهيل وتدريب للمستفيدين، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية.
وأطلق “هدف” برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في كافة مناطق المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.
وفق “أخبار 24”.