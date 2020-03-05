كاريلي: ليوناردو استعاد مستواه.. وهذا هو هدفي مع الاتحاد

شدد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق اتحاد جدة، على أن هدفه الصعود بالعميد إلى مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وسعيه لإعطاء الثقة والدعم للاعبين السعوديين.
ووصل فريق اتحاد جدة، مساء اليوم الأربعاء إلى القصيم، استعدادا لمواجهة الحزم غدًا الخميس بالرس، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال فابيو كاريلي في تصريحات تلفزيونية: “سأخوض ثالث مباراة لي كمدرب للاتحاد وذلك بمواجهة الحزم، بعد مباراتي الهلال والشباب”.
وأضاف: “الأهم الآن استغلال طاقات اللاعبين ومميزاتهم ومحاولة إخراج أفضل مستوى لعناصر الفريق الاتحادي الذين يتميزون فيه بالقوة كمجموعة”. وفق “كووورة”.
وتابع كاريلي: “بخبرتي أرى أن اللاعب السعودي ولاعبي الاتحاد خاصة يتمتعون بالمهارة وجيدين فنيا، وأسعى لإعطاء الثقة والدعم لهم، ليستفيد الفريق من الخبرات ويتطور ويصعد”.
وأردف: “لم أجر تغييرات في التشكيل خصوصا بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعبون أمام الهلال، ويجب إعطاء الثقة بالنفس للاعبين الجيدين، وليوناردو جاهز واستعاد مستواه”.
وأنهى كاريلي، قائلا: “هدفي بكل واقعية الصعود بالفريق الاتحادي لجدول ترتيب الدوري هذا الموسم، فالبحث عن اللقب أمر مستحيل، لكن لقب البطولة العربية للأندية قد يكون قريبا، وكل مرحلة لها خططها، ونتعامل معها على حدة”.