سلطان خميس: تحقيق الهلال للآسيوية رفع الضغط للنصر

أكد المدرب الوطني سلطان خميس في حديثه لدى أحد البرامج التلفزيونية حول مستوى التحكيم في الدوري السعودي، ومدى واقعية حديث الجانب النصراوي في إطلاق التهم على أداء الحكام في مبارياته، وإشراك استفادة الهلال في مبارياته التي يلعبها حيث قال: “للأسف أصبح محبو النصر يشككون في أداء مباريات الفرق الأخرى وتحديداً الهلال، وأن حال التحكيم سيء جداً حسب قولهم”.
مؤكداً أنه لا يمكن لحكم أن يتعمد خسارة فريق معين، وهنا أتكلم عن مباريات النصر وأن الحكم قد تعمد ذلك. وأضاف: “ما يحدث هو من تأثير تحقيق الهلال البطولة الآسيوية بحكم أنها العقدة الوحيدة التي يتغنى بها النصراويون لعدم تحقيق الهلال بطولتها منذ أن شارك النصر في أول نسخة من بطولة العالم للأندية قبل 20 عاما، وبتحقيق الهلال لتلك البطولة أصبح هناك حالة من الاضطرابات الفكرية لدى أنصار النصر، وأصبحت الشكوى حاضرة في كل شيء يتحقق للزعيم، وهذا الأمر لا يصح حيث يتوجب أن يكون التنافس داخل الملعب وحتى آخر رمق”. وفق “الرياض”.
مشيراً في ختام حديثه أن البطولة لن تكون عادلة في نظرهم إلا بخسارة الهلال، مطالباً بالتركيز داخل الملعب وترك المنابر الإعلامية في تبرير الخسائر.