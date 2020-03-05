الرباعي يقترح إلغاء الآسيوية

كشفت لـ”الرياضية” مصادر، عن أن أندية الهلال والنصر والتعاون والأهلي ممثلة السعودية في دوري أبطال آسيا 2020، اقترحت إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا في حال استمرار تأجيل الجولات المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد القدم مع ممثليها، أمس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأندية السعودية اتفقت على لعب المباريات “المؤجلة” من الجولة الثالثة في توقيت مباريات دور الـ16 لغرب آسيا، التي ستُجرى يومي 18و19 مايو المقبل، على أن تُرحّل مباريات دور الـ16 من البطولة القارية إلى أغسطس المقبل، المصادف لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في السعودية.
وشهد الاجتماع غياب ممثلي لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فيما حضر نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات، وحسين الصادق، مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وأشارت المصادر إلى أن إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد القدم، سيقدم مقترحات الأندية في الاجتماع الطارئ، الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، بعد تأجيله لمدة 24 ساعة عن موعده السابق السبت المقبل. ويأتي تأجيل الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا بسبب بعض القيود والاشتراطات التي طرأت أخيراً بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول الآسيوية.