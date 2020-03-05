بيتروس يقلق النصراويين قبل «الديربي»

يخشى النصراويون من حصول محترفهم البرازيلي بيتروس أروخو على بطاقة صفراء تغيبه عن الديربي في ظل معاناة الفريق بمركز المحور بسبب عدم جاهزية عبدالله الخيبري الذي تعرض لإصابة قبل شهر ونصف، بجانب عبدالعزيز الجبرين الذي يعاني من إصابة أيضاً متجددة غيبته معظم مباريات هذا الموسم. وسيخوض النصر مساء السبت القادم مباراة مهمة خارج قواعده أمام الفيصلي بالجولة 21 قبل أن يعود للرياض ليلعب ضد الرائد مساء الأربعاء القادم.
وفي حال حصول بيتروس على بطاقة صفراء بالمباراة القادمة ضد الفيصلي سيعني غيابه أمام الرائد وعودته ضد الهلال بالجولة الـ23 في 20 مارس الجاري.
ولكن قد يعاني النصر في مركز المحور بمباراة الرائد في حال غياب بيتروس، إلا إذا كان عبدالله الخيبري جاهزاً لخوض اللقاء. ولم يستقر البرتغالي روي فيتوريا على بديل الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء في مباراة الفيصلي، إذ تبدو حظوظ حمد المنصور أو عوض خميس الأقرب لشغل المركز، فيما لا يبدو فهد الجميعة خياراً مستبعداً بعد أن لعب أجزاء من مباريات هذا الموسم بمركز الظهير الأيمن. وفق “عكاظ”.
وكان فيتوريا قد تنفس الصعداء بعودة المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين امرابط للتدريبات، بعد أن غاب الأول لإجازة قصيرة، فيما فضل الجهاز الطبي مكوث امرابط بالعيادة خلال الأيام الماضية لمعاناته بسبب كدمه في أسفل الحوض.
وركز البرتغالي خلال التدريبات الأخيرة على استغلال الفرص من خلال اللعب على نقاط ضعف الفيصلي، إذ يطمح النصر للانتصار في مباراتي الفيصلي والرائد قبل خوض الديربي الذي سيكون حاسماً بشكل كبير في تحديد هوية البطل، إذ يفصل الهلال عن النصر 5 نقاط بنهاية الجولة الـ20.