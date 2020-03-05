الشباب يستغني عن «أفضل حارس} في الدوري السعودي

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لا تنوي تجديد عقد الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى، حيث يتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير للحارس مع النادي العاصمي.
وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة الشبابية تسعى بشكل جدّي لشراء المتبقي من عقد الحارس عبد الله العويشير لكسب خدماته لسنوات قادمة عوضاً عن التونسي بن مصطفى.
وأرجحت المصادر ذاتها أن سبب تخلي الشباب عن الحارس التونسي يرجع إلى تفكير الإدارة في البحث عن لاعب أجنبي في خانة أخرى، والاستغناء عن الحارس الأجنبي من الموسم المقبل في حال كسب الشباب شراء عقد الحارس العويشير.
وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن بن مصطفى يرغب بالاستمرار في نادي الشباب في حال تم الاتفاق على تجديد عقده لموسم رياضي آخر.
يذكر أن الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى حصل في الموسم الماضي على جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي للمحترفين لعام 2018 – 2019.
ومن جانب آخر، تأكد غياب المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب عن مواجهة فريقه مساء يوم الخميس أمام فريق العدالة، وذلك بسبب إصابة عبارة عن تمدد في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، تعرّض لها اللاعب في التدريبات التي أعقبت مواجهة فريق الشباب أمام الاتحاد في الجولة الـ20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكان ماكيتي ديوب صاحب هدف الشباب في تلك المواجهة.
يُذكر أن ديوب (32 عاما) وقّع لنادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقدٍ يمتد لموسم ونصف الموسم قادماً من نادي بكين رينيه الصيني، وسجل 3 أهداف في 5 مباريات لعبها مع فريق الشباب حتى الآن.