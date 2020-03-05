بالصور.. اختتام فعاليات الدفاع المدني بالخرج في مجمع الحديثي مول تحت رعاية سعادة محافظ الخرج

اختتمت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج ظهر هذا اليوم الخميس الموافق ١٠/ ٧/ ١٤٤١ فعاليتها المقامة في مجمع الحديثي مول بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والتى رعى افتتاحها سعادة محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي وبحضور روساء ومدارء الدوائر الحكومية بالمحافظة والتى كانت تحت شعار ( السلامة أولا )
حيث بلغ عدد زوار المعرض للفترة المسائية من العائلات مايقارب ٦٠٠٠ الاف زائر .
وبلغ عدد المدارس مايقارب ٩٧ مدرسة حكومية او اهلية بعدد طلاب مايقارب ٧٦٥ طالب وطالبة على مدار أيام المعرض كما تشكر إدارة الدفاع المدني جميع الجهات المشاركة حكومية او اهلية وكذلك الداعمين لها والاعلاميين لانجاح هذا اليوم
١- ادارة التعليم
٢- كلية التقنية
٣- المعهد الصناعي الثانوي
٤- الراعي الماسي شركة الصافي دنون
٥- مجموعة صالح عبدالله العسكر للتطوير العقاري
٦- شركة المراعي للالبان
٧- الشركة المتحدة لصناعة الكرتون
٨- شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع
٩- شركة الشرق الاوسط لحلول الاغذية (مسفكو)
١٠- مكتبة جرير
١١- مصنع مياه موارد
١٢- شركة زوايا العقارية
١٣- شركة البيك للانظمة الغذائية
١٤- مجمعات التعاون الطبية
١٥- مؤسسة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان
١٦- مجموعة اللولو هايبر ماركت
١٧- الشركة العربية للخدمات الزراعية ( اراسكو)
١٨- شركة مطاعم الرومانسية
١٩- مجموعة مطاعم الناضج
٢٠- شركة المطاحن الرابعة
٢١- مصنع المنى للبلاستيك
٢٢- شركة الجامعة للتعليم والتدريب
٢٣- مؤسسة أجواء المدينة لأنظمة للسلامة
٢٤- مؤسسة الهزاز مول للتجارة
٢٥- فرقة قروب المرح
كما نتمنى لكم السلامة دائما
والسلام عليكم ورحمة الله