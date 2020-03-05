رئيس شركة “CTS” الأمريكية: لم نسع لابتزاز “STC” وهذا سبب اتخاذ الإجراء القضائي ضدها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة CTS الأمريكية كيران أوسوليفان، أن عدم تعامل شركة STC بشكل جاد حسب وصفه، أدى لاتخاذ الإجراء القضائي ضدها، مؤكداً ثقته في عدالة القضاء بالمملكة.
ونفى أوسوليفان وفقاً لـ”عرب نيوز”، ابتزازه لشركة STC السعودية بدعوى قضائية على خلفية التشابه بين شعار الشركتين، مشيراً إلى أن شركته منفتحة للتواصل إلى حل بناء.
وكانت شركة CTS الأمريكية قد أعلنت مؤخراً تقدمها بدعوى قضائية بالمملكة ضد شركة STC بتهمة تقليد شعارها، في حين وصفت إس تي سي تلك الخطوة بأنها مجرد محاولة ابتزاز من قبل الشركة الأمريكية.