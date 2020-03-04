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أخبار محلية > “سكني” يعلن عن آلاف الوحدات المتاحة للحجز إلكترونياً في الرياض
04/03/2020   10:10 م

“سكني” يعلن عن آلاف الوحدات المتاحة للحجز إلكترونياً في الرياض

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أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن إتاحة الحجز في أكثر من 25 ألف وحدة سكنية موزعة على 12 مشروعاً شمال وجنوب مدينة الرياض.

وأوضح البرنامج أن الوحدات يمكن حجزها ومعاينتها إلكترونياً عبر تطبيق “سكني” وموقعه الإلكتروني، أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل.

وأبان أن أسعار الوحدات تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، في حين يصل متوسط القسط الشهري لـ1500 ريال.

جدير بالذكر أن الـ12 مشروعاً متكاملة الخدمات، وتضم شققاً وفللاً وتاون هاوس، حيث تم تسليم عدد من الوحدات سابقا، ويجري العمل على تسليم الباقي بعد استكمال تنفيذها.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“سكني” يعلن عن آلاف الوحدات المتاحة للحجز إلكترونياً في الرياض

أخبار محلية
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