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أخبار محلية > ما حكم من أحرم بالعمرة قبل قرار تعليقها.. ولم يؤدها؟ المفتي يجيب
04/03/2020   10:08 م

ما حكم من أحرم بالعمرة قبل قرار تعليقها.. ولم يؤدها؟ المفتي يجيب

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أكد مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار وزارة الداخلية بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة مؤقتا نافع ومفيد، ويراعي المصلحة العامة بالحفاظ على السلامة والصحة.

وأوضح أن كل من أحرم بالعمرة قبل صدور الأمر ولم يؤدها فعليه أن يتحلل منها ويقصر شعره وعليه دمـ.

وأضاف آل الشيخ، وفقا لـ “الرياض”، أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين الامتثال لأمر حكومة المملكة، فطاعة ولي الأمر واجبة، حيث يقول المولى عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ).

ما حكم من أحرم بالعمرة قبل قرار تعليقها.. ولم يؤدها؟ المفتي يجيب

أخبار محلية
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