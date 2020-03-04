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أخبار محلية > تدشين أكبر مركز لتعليم القيادة للنساء في الأحساء
04/03/2020   10:09 م

تدشين أكبر مركز لتعليم القيادة للنساء في الأحساء

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دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، اليوم (الأربعاء)، أكاديمية الشرقية للقيادة النسائية، التي تُعد أول أكاديمية متكاملة لتعليم القيادة للنساء بمحافظة الأحساء.

ويعمل بأكاديمية الشرقية 250 موظفة سعودية، وهي واحدة من مبادرات “أرامكو السعودية” للمجتمع، لتمكين المرأة السعودية وتحفيز طاقاتها وقدراتها.

وتتطلّع “أرامكو السعودية” لأن تتمكن الأكاديمية خلال السنوات العشر المقبلة من تدريب 200 ألف سيدة، ويُتوقّع أن يصل عدد الموظفات إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل. وفق “أخبار 24”.

ويشغل مبنى الأكاديمية مساحة تُقدّر بحوالي 3,500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50,000 متر مربع، بتجهيزات: 115مركبة و11 جهاز محاكاة تفاعلية، إلى جانب 5 فصول دراسية ذكية.

 

تدشين أكبر مركز لتعليم القيادة للنساء في الأحساء

أخبار محلية
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