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أخبار محلية > “الصحة”: لا وجود لحالات جديدة مصابة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية
04/03/2020   8:15 م

“الصحة”: لا وجود لحالات جديدة مصابة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاربعاء)، أنه لم تُسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات بالفيروس داخل المملكة حتى هذه اللحظة حالة واحدة، اُعلن عنها سابقاً، بينما إجمالي الحالات في العالم بلغ 93161، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 50690، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3198.

ودعت الوزارة الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، مشدّدةً على أنه يمكن الاستفسار عما يخص الفيروس عبر التواصل مع خدمة “الصحة 937”.وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: لا وجود لحالات جديدة مصابة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار محلية
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