التحالف: إحباط عمل إرهابي استهدف ناقلة نفط في بحر العرب

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي – اليوم (الأربعاء) – إن التحالف تمكن من إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف ناقلة نفط في بحر العرب، على بعد 90 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء “نشطون” اليمني.
وأوضح المالكي أن المحاولة وقعت أمس (الثلاثاء) عند الساعة 14:39 أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، حيث حاولت 4 زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحدها، وهو زورق غير مأهول ويُتَحكم به من بعد.
وأضاف أن التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز. وفق “أخبار 24”.
وأكد المالكي استمرار قيادة التحالف في تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية.