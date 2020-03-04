وزير الصحة: نتائج فحوصات 51 شخصًا من مخالطي المواطن المصاب بـ”كورونا” سلبية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن نتائج فحوصات 51 شخصًا من المخالطين للمواطن الذي تبينت إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي لإيضاح مستجدات الحالة الخاصة بفيروس كورونا في المملكة اليوم (الأربعاء)، أن الوزارة بانتظار ظهور نتائج فحص بقية المخالطين للمريض، الذين تم عزلهم في وقت سابق، للإعلان عنها.
وكانت الصحة أعلنت أمس عزل 70 مواطنًا من مخالطي المواطن الذي ثبتت إصابته بكورونا، وأكدت أن حالة المواطن المصاب مستقرة. وفق “أخبار 24”.
وجدد الوزير الربيعة التأكيد على أن المواطن المصاب بكورونا بحالة صحية مستقرة، ولا يزال قيد العزل الصحي في أحد المستشفيات، يتلقى الرعاية الطبية.
فيديو | وزير #الصحة يعلن استقرار حالة المواطن المصاب بفيروس #كورونا وسلامة 51 شخصا من المخالطين المقربين له #الإخبارية pic.twitter.com/P5SxFkq4wv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2020