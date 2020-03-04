الكويت: السجن والغرامة لسعوديَيْن أدينا بتزوير الجنسية الكويتية

أصدرت محكمة الجنايات بالكويت أمس الثلاثاء، أحكاما متفاوتة بالسجن والغرامة، على اثنين من السعوديين، أدينا بتزويرالجنسية الكويتية ومستندات ثبوتية كويتية أخرى.
وتضمنت الأحكام السجن 7 سنوات لأحد المتهمين، والسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم الآخر، مع إجباره على رد مبلغ 43 ألف دينار كويتي، وتغريمه 86 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول “هارب”، تهمة تزوير محرر رسمي، وذلك بإقدامه على تزوير شهادة ميلاد وبطاقة مدنية وجواز سفر وجنسية كويتية للمتهم الثاني. وفق “أخبار 24”.
فيما وجهت للمتهم الثاني، تهمة الإقدام على تزوير الجنسية الكويتية وإضافة أشخاص آخرين إلى ملف جنسيته باعتبار أنهم أبناؤه بمقابل مالي، ثم تجديد البطاقة المدنية وجوازالسفر واستخراج بطاقات مدنية وجوازات سفر لأبنائه، بما يفيد أنه ابن المتهم الأول وأنه كويتي الجنسية مع علمه بأنها مزورة.