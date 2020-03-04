القبض على 7 وافدين تورطوا بمشاجرة جماعية بأحد الطرق العامة بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض.
وأوضح المتحدث أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتبين أن المشاجرة نتيجة خلاف سابق بينهم.
وأضاف أنه ضبط بحوزة أحدهم سِلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجاري متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية . وفق “أخبار 24”.
وكان مقطع فيديو نشره المعتدون وجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الوافدين وهم يعتدون باستخدام العصي على سائق شاحنة نقل مركبات “سطحة” ويتباهون بفعلتهم.