الحصيني: حالة ممطرة خفيفة على هذه المناطق نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة خفيفة نهاية هذا الأسبوع.
وقال الحصيني عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، إن الطقس بالمملكة سيشهد تقلبات جوية ورياحاً من شبه قوية إلى قوية وغباراً، مع فرصة سقوط أمطار على أجزاءٍ من مناطق: (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان وتبوك والشمالية)، بسبب سرعة الرياح المتوقعة والتي ستترافق مع إجازة نهاية الأسبوع.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تقريرها اليوم بشأن حالة الطقس، متوقعة أن تشهد المملكة سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: عسير، الباحة والطائف، في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.