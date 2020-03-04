نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحصيني: حالة ممطرة خفيفة على هذه المناطق نهاية الأسبوع
04/03/2020   1:51 م

الحصيني: حالة ممطرة خفيفة على هذه المناطق نهاية الأسبوع

+ = -
1730

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة خفيفة نهاية هذا الأسبوع.

وقال الحصيني عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، إن الطقس بالمملكة سيشهد تقلبات جوية ورياحاً من شبه قوية إلى قوية وغباراً، مع فرصة سقوط أمطار على أجزاءٍ من مناطق: (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان وتبوك والشمالية)، بسبب سرعة الرياح المتوقعة والتي ستترافق مع إجازة نهاية الأسبوع.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تقريرها اليوم بشأن حالة الطقس، متوقعة أن تشهد المملكة سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: عسير، الباحة والطائف، في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.

الحصيني: حالة ممطرة خفيفة على هذه المناطق نهاية الأسبوع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090814.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.