أطاحت الحملة الأمنية المشتركة بمنطقة الرياض بعدد من العمالة التي تعمل في مواقف النقليات بمخرج 17 لحسابها الخاص، وجاء ذلك بعد توجيه من إمارة المنطقة.
وشارك في الحملة كل من: شرطة ومرور الرياض، وصحة البيئة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية.
وأسفرت الحملة وفقاً لـ”سبق”، عن ضبط 56 وافداً بعضهم يعمل بمهن فردية وبحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر، وهي: (مبلغ 9600 ريال عثر عليه مع وافد عربي، و67 ألف ريال مع آسيوي، و247 ألف ريال عثر عليها مع مواطن).
وجرى تسليم مخالفي نظام الإقامة والعمل لإدارة الوافدين بالجوازات تمهيداً لترحيلهم، كما تم تسليم 3 أشخاص لقسم شرطة الفيصيلية، بينما سجلت وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية عدداً من المخالفات، إضافة إلى إغلاق 3 محلات من قبل البلدية.