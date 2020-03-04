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أخبار محلية > بالفيديو.. قصة جديدة لطفلة اختفت من أمام منزلها بجازان قبل 20 عاماً
04/03/2020   6:59 ص

بالفيديو.. قصة جديدة لطفلة اختفت من أمام منزلها بجازان قبل 20 عاماً

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روى مواطن من محافظة هروب بجازان قصة اختفاء ابنته من أمام منزلهم قبل نحو 20 عاماً، مبيناً أنه أراد أن يعيد الحديث في الواقعة؛ أملاً في العثور عليها بعد عودة مختطفي الدمام إلى ذويهم.

وقال المواطن محمد قرادي في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ابنته وتدعى “زهبة” اختفت من أمام المنزل وقت المغرب، وكان ذلك عام 1421 هـ، وكان عمرها في ذلك الوقت عامين و3 أشهر.

وأضاف قرادي أنهم بحثوا عنها حول المنزل ولم يجدوها فأبلغوا الشرطة، وبعد نحو عام من اختفائها تم استدعاؤه وتحويله للبحث الجنائي في جازان، حيث أخبروه بأنهم عثروا على طفلة في الدمام.

وأوضح أن رجال البحث الجنائي عرضوا عليه صورة للطفلة التي عثر عليها لكنه طلب منهم أن يراها، فأُرسل إلى الدمام، ورأى الطفلة لكنها لم تكن ابنته. وفق “أخبار 24”.

وكشف أن المختطف نايف قرادي الذي كان بين الثلاثة المختطفين في الدمام وعاد إلى ذويه، قريبه، وأن عودته إلى أهله أعادت إليه الأمل في إمكانية العثور على ابنته.

 

بالفيديو.. قصة جديدة لطفلة اختفت من أمام منزلها بجازان قبل 20 عاماً

أخبار محلية
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