بالفيديو.. حملة “خلك 80” تواصل تحفيز الملتزمين بقواعد المرور في نجران بمكافآت مالية

واصلت حملة “خلك 80” التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، توعية قائدي المركبات بأهمية السلامة المرورية، وتسليم الملتزمين منهم بقواعد المرور مكافآت مالية وشهادات تقديرية.
وظهر في الجزء الثاني من الحملة مواصلة الفريق متابعة عدد من المركبات في شوارع منطقة نجران؛ حيث تم تحفيز السائقين الذين ثبت التزامهم بقواعد وإشارات المرور، ومن بينهم قائد سيارة وانيت كان نموذجاً مثالياً للسائقين.
ودعا فريق الحملة في وقت سابق الجميع للدخول على موقع الحملة الإلكتروني وترشيح أنفسهم للفوز بالسيارات العشر المقدمة من “كيا الجبر”، وذلك بعد استيفاء الشروط المحددة من قبل الحملة.
#حملة_80 التوعوية من نجران (الجزء الثاني)
“التقيّد بالمسارات المحددة على الطريق واستخدام الإشارات التنبيهية، عنوان للقائد المثالي” #المرور_السعودي pic.twitter.com/LUwmbFrHHt
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ٣ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.