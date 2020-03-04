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أخبار محلية > في موقف إنساني.. معلم ينهي معاناة أحد طلابه مع الفشل الكلوي بجازان (فيديو)
04/03/2020   6:57 ص

في موقف إنساني.. معلم ينهي معاناة أحد طلابه مع الفشل الكلوي بجازان (فيديو)

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تبرّع معلم بإحدى كليتيه لأحد طلابه بالمرحلة المتوسطة لإنقاذ حياته بعد سنوات قضاها يعاني من الفشل الكلوي، لوجه الله تعالى، وذلك في لفتة إنسانية أثارت إعجاب المغردين.

وقال المعلم المتبرع ويدعى حسن مجربي في مداخلة لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه زار والد الطالب المصاب في منزله وعرض عليه التبرع بكليته إلا أنه طلب منه التريث وإعادة التفكير بالأمر.

وأضاف مجربي أنه عاد في المرة الثانية وأكد لوالد الطالب أنه عازم على التبرع، وأجرى الفحوصات الطبية التي بدت متطابقة مع المريض وتكللت العملية بالنجاح، مشيراً إلى أن سعادته لا توصف. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، عبّر الطالب أحمد مجربي عن سعادته بعد نجاح العملية، موجهاً الشكر والتقدير إلى معلمه الذي اعتبره بمثابة والده.

 

في موقف إنساني.. معلم ينهي معاناة أحد طلابه مع الفشل الكلوي بجازان (فيديو)

أخبار محلية
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