في موقف إنساني.. معلم ينهي معاناة أحد طلابه مع الفشل الكلوي بجازان (فيديو)

تبرّع معلم بإحدى كليتيه لأحد طلابه بالمرحلة المتوسطة لإنقاذ حياته بعد سنوات قضاها يعاني من الفشل الكلوي، لوجه الله تعالى، وذلك في لفتة إنسانية أثارت إعجاب المغردين.
وقال المعلم المتبرع ويدعى حسن مجربي في مداخلة لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه زار والد الطالب المصاب في منزله وعرض عليه التبرع بكليته إلا أنه طلب منه التريث وإعادة التفكير بالأمر.
وأضاف مجربي أنه عاد في المرة الثانية وأكد لوالد الطالب أنه عازم على التبرع، وأجرى الفحوصات الطبية التي بدت متطابقة مع المريض وتكللت العملية بالنجاح، مشيراً إلى أن سعادته لا توصف. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، عبّر الطالب أحمد مجربي عن سعادته بعد نجاح العملية، موجهاً الشكر والتقدير إلى معلمه الذي اعتبره بمثابة والده.
في واحدة من أسمى وأنبل قصص الوفاء والإنسانية..
معلم يتبرع بـكليته لإنقاذ حياة أحد طلابه في جازان بعد سنوات قضاها من المعاناة مع “الفشل الكلوي”..
المعلم “حسن مجربي” يتحدث لـ @Mofareh5 عن تفاصيل القصة، ويختم حديثه بـعبارة: “نسأل الله الإخلاص في هذا العمل”..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/8ekA2TqoZR
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٣ مارس ٢٠٢٠
#فيديو
الطالب “أحمد مجربي” يتحدث لـ @Mofareh5 عن معلمه “حسن” الذي تبرع له بإحدى كليتيه، ويشكره على الهواء..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/lNTJ4tVY5W
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٣ مارس ٢٠٢٠