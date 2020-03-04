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أخبار محلية > المطلق: لا يخلو عصر من انتشار وباء يذكر الله به عباده ليعودوا إليه
04/03/2020   6:56 ص

المطلق: لا يخلو عصر من انتشار وباء يذكر الله به عباده ليعودوا إليه

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قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه لا يخلو عصر من انتشار وباء يذكّر الله به عباده ليعودوا إليه، ضارباً المثل بطاعون عمواس الذي انتشر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وأوضح الشيخ المطلق أن الله يريد أن يشعر الناس بضعفهم حين يسلّط عليهم مخلوقاً ضعيفاً فيعملوا بالأسباب المشروعة لمدافعته.

وأشار إلى أن عمر بن الخطاب رجع بجيش من المسلمين ولم يدخل بلاد الشام؛ بسبب انتشار طاعون عمواس؛ خوفاً عليهم من الإصـابة بالمرض. وفق “أخبار 24”.

تعليق المطلق جاء تزامناً مع انتشار فيروس “كورونا” الجديد في عدد من دول العالم، والذي أودى بحياة الآلاف، ما دفع العديد من الدول لاتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمحاصرته.

المطلق: لا يخلو عصر من انتشار وباء يذكر الله به عباده ليعودوا إليه

أخبار محلية
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