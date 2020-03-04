“لا مكان للجنائز”.. مشاهد صادمة لعشرات الجـثث جراء انتشار فيروس “كورونا” بإيران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة لعشرات الجـثث التي سقطت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران.
وأوضح الإعلامي محمد الأحوازي عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، أن أحد الكوادر الطبية وثّق وفاة عشرات المصـابين بالفيروس في مدينة قم فقط، لافتاً إلى أنه لا يوجد مكان للجنائز.
وأضاف أن الوضع مُزرٍ جداً؛ بسبب انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية ما زالت تتستر على حجم الكارثة وتؤكد أنه لا شيء يدعو للقلق.
أحد الكوادر الطبية يوثق وفاة عشرات المصابين بفيروس كورونا بمدينة قم فقط، ويقول الوفيات كثر ولا يوجد مكان للجنائز من المصابين بكورونا .. بينما الحكومة الإيرانية تتستر على حجم الكارثة وتقول لا يوجد شي يدعو للقلق.! pic.twitter.com/X7K8YrAt2X
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) ٢ مارس ٢٠٢٠
الوضع في ايران دخل مرحلة صعبة جداً.
من أجل الإنتخابات الإيرانية وذكرى إنتصار الثورة تم التستر على إنتشار فيروس كورونا بإيران والأن الناس تتساقط بالشوارع بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد . pic.twitter.com/r1jup3nqa5
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) ٢ مارس ٢٠٢٠
مدينة مشهد اليوم .
سقوط شخص في شوارع مشهد يشتبه في إصابته بفيروس كورونا . الطائرة الإيرانية وصلت من مشهد إلى بيروت . لا داعي للقلق. pic.twitter.com/oZAoVPKOZI
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) ٢ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.