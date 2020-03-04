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أخبار محلية > “لا مكان للجنائز”.. مشاهد صادمة لعشرات الجـثث جراء انتشار فيروس “كورونا” بإيران
04/03/2020   6:54 ص

“لا مكان للجنائز”.. مشاهد صادمة لعشرات الجـثث جراء انتشار فيروس “كورونا” بإيران

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة لعشرات الجـثث التي سقطت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران.

وأوضح الإعلامي محمد الأحوازي عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، أن أحد الكوادر الطبية وثّق وفاة عشرات المصـابين بالفيروس في مدينة قم فقط، لافتاً إلى أنه لا يوجد مكان للجنائز.

وأضاف أن الوضع مُزرٍ جداً؛ بسبب انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية ما زالت تتستر على حجم الكارثة وتؤكد أنه لا شيء يدعو للقلق.

وفق “أخبار 24”.

“لا مكان للجنائز”.. مشاهد صادمة لعشرات الجـثث جراء انتشار فيروس “كورونا” بإيران

أخبار محلية
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