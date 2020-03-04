نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: لدينا أكثر من 1400 غرفة جاهزة للعزل ومنع انتقال العدوى.. ونطور 713 أخرى
04/03/2020   6:52 ص

“الصحة”: لدينا أكثر من 1400 غرفة جاهزة للعزل ومنع انتقال العدوى.. ونطور 713 أخرى

+ = -
846

أكدت وزارة الصحة أن مستشفياتها وفرق مكافحة العدوى على درجة عالية من الجاهزية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وأوضحت الوزارة أن لديها أكثر من 1400 غرفة عزل تنفسي في المستشفيات بمختلف المناطق، مشيرة إلى أنه يجري العمل حالياً على تطوير 713 غرفة عزل هوائي أخرى للاستعانة بها عند الحاجة.

وأبانت أنه في بعض الحالات يمكن الاستعاضة عن غرف العزل الهوائي بغرف مفردة مزودة بجهاز تنقية الهواء المتنقل عالي الكفاءة، مع الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المقررة، والتخلص منها بطريقة صحيحة بعد انتهاء العمل، والخروج من الغرفة، والالتزام الكامل بنظافة الأيدي وتطهيرها. وفق “أخبار 24”.

وأشارت “الصحة” إلى أنها توفر 870 جهازاً من أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة، ويمكن استخدامها في غرف العزل وفي أماكن انتظار وفحص مرضى الأعراض التنفسية.

“الصحة”: لدينا أكثر من 1400 غرفة جاهزة للعزل ومنع انتقال العدوى.. ونطور 713 أخرى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090769.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.