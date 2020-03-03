الإمارات تعلن تعطيل المدارس والجامعات لمدة شهر بسبب “كورونا”

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة 4 أسابيع، تبدأ من الأحد المقبل، بسبب فيروس “كورونا”
وتضمن القرار الذي أصدرته الوزارة مساء اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعليم عن بعد، وإطلاق برنامج تعقيم المنشآت التعليمية.
وقالت الوزارة إنه تم تقديم عطلة الربيع لتبدأ الأحد القادم بدلاً من 29 مارس، فيما سيتم العمل بمبادرة التعليم عن بعد في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، لضمان استمرارية العملية التعليمية في المنازل.وفق “أخبار 24”.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار كورونا.