بالفيديو.. أمير المدينة يكرم طالباً خرج من مسابقة للقرآن الكريم ويهديه مسبحته الخاصة

كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اليوم الثلاثاء، طالباً ظهر في مقطع فيديو وهو يغالب دموعه بعد خروجه من إحدى مسابقات القرآن الكريم بالمنطقة.
وكان أمير المدينة وجّه بدعوة الطالب حمزة عبدالحكيم أيوب لتلاوة آيات من القرآن الكريم في اللقاء العلمي المتماثل لقادة الموهبة على مستوى المملكة، تكريماً له بعد خروجه من المسابقة.
وقال الأمير فيصل مواسياً الطفل حمزة، فور انتهائه من التلاوة أمامه: “الجائزة الكبرى عندما تكبر ونراك إماماً للحرم، وإن شاء الله إنك تفهم معاني القرآن وتعمل بأخلاق القرآن”، قبل أن يهديه مسبحته الخاصة.
#فيديو | 🎥
بعد توديعه إحدى مسابقات #القرآن_الكريم ..
الأمير #فيصل_بن_سلمان للطالب حمزة عبدالحكيم: الجائزة الكبرى عندما تكبر أن نراك إماماً في #المسجد_النبوي الشريف بمشيئة الله. pic.twitter.com/4wcwWGQSPC
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) ٣ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.